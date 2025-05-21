Росіяни накрили "Градом" місто Куп'янськ на Харківщині

Унаслідок російських обстрілів у Куп'янську пошкоджені щонайменше 20 житлових будинків. Ворог застосував важку артилерію.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"Приблизно о 12:45 російська армія здійснила обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, господарчі приміщення. Вибухове поранення отримала жінка, її госпіталізували до лікарні. За попередніми даними, ворог бив по місту з РСЗВ "Град", — ідеться у повідомленні.

Також росіяни скинули авіаційну бомбу на житловий будинок у селищі Куп'янськ-Вузловий. Унаслідок авіаудару 1 людина загинула, четверо зазнали поранень.