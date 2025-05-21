​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка

За словами Рутковської, ініціаторами таких дій стали люди, які представилися працівниками Київського науково-методичного центру.

У Києві на Поштовій Площі намагаються перебрати контроль над історичною пам’яткою – будівлею "Поштова станція".

Про це повідомила волонтерка Музею однієї нації на Поштовій площі Ольга Рутковська.

За словами Рутковської, ініціаторами дій стали люди, які представилися працівниками Київського науково-методичного центру. Вони прибули разом із муніципальною охороною та викликали поліцію, щоб отримати доступ до приміщення.

"Просто зараз Департамент охорони культурної спадщини КМДА та його підлегла структура КНМЦ намагаються заблокувати доступ до території середньовічної пам'ятки та унеможливити саму діяльність музею, що створений на підставі статті 7 Закону України "Про музеї та музейну справу"", - написала вона у фейсбуці.

Волонтерка разом із членами команди музею дісталась території нижнього майданчика. На решту території та в середину їх не пускають.

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