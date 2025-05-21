​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка

У Києві на Поштовій Площі намагаються перебрати контроль над історичною пам’яткою – будівлею "Поштова станція".
Про це повідомила волонтерка Музею однієї нації на Поштовій площі Ольга Рутковська.
За словами Рутковської, ініціаторами дій стали люди, які представилися працівниками Київського науково-методичного центру. Вони прибули разом із муніципальною охороною та викликали поліцію, щоб отримати доступ до приміщення.
"Просто зараз Департамент охорони культурної спадщини КМДА та його підлегла структура КНМЦ намагаються заблокувати доступ до території середньовічної пам'ятки та унеможливити саму діяльність музею, що створений на підставі статті 7 Закону України "Про музеї та музейну справу"", - написала вона у фейсбуці.
Волонтерка разом із членами команди музею дісталась території нижнього майданчика. На решту території та в середину їх не пускають.
Що передувало
- У 2013 році на Поштовій площі почалася підготовка до будівництва торгового центру. Потім, згідно з українським законодавством, на цій території були проведені розкопки, під час яких археологи виявили під площею унікальні артефакти часів Київської Русі - князівські печатки, монети, персні, дерев'яні палі, кулі та підвіски. При цьому будівництво ТЦ так і не зупинилося.
- У листопаді 2017 року Комітет Ради рекомендував призупинити будівництво ТЦ. У грудні комісія Київради з питань власності одностайно підтримала рішення про створення музею. Зазначалося: для того, щоб створити музей, необхідно припинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ, а потім - прийняти об'єкт незавершеного будівництва в комунальну власність. У 2018 році Київрада спочатку відмовилася розірвати договір, а потім вирішила запропонувати новий.
- Взимку 2015 року протягом розкопок, які передували будівництву торгового центру, на Поштовій площі знайшли вулицю часів Київської Русі. У липні 2018 року Верховна Рада зобов'язала Кабмін зарахувати знайдені артефакти до пам'ятників національного значення.