Армія РФ вкотре атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини, є руйнування

Ворог застосував БпЛА та бив з артилерії.

Росіяни продовжують терор Дніпропетровської області. Під ворожими обстрілами опинилися громади Нікопольського району.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російська армія завдавала ударів по Нікопольщині. Гатила по самому Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Тероризувала їх артилерією й БпЛА", — каже він.

Через ворожі атаки пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, три багатоквартирні та 6 приватних будинків, 2 господарські споруди.

Понівечені кілька авто, газогони і лінії електропередач. Люди не постраждали.