На Лиманському напрямку Сили оборони знищили 4 російські гармати разом з боєкомплектом

На Лиманському напрямку українська аеророзвідка знищила чотири ворожі гармати разом з боєкомплектом. За допомогою гармат росіяни обстрілювали позиції Сил оборони.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Аеророзвідка вистежила, а артилеристи точними і влучними ударами знищили на позиціях 4 гармати: 2 Д-20 і 2 Д-30 разом з боєкомплектом. Знищені гармати працювали по наших позиціях", — ідеться у повідомленні.

В ОСУВ зазначають, що завдяки уважності аеророзвідків ворогу не вдалося сховати гармати, внаслідок влучних ударів наших гармашів їх було перетворено на металобрухт.