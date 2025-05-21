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На Лиманському напрямку Сили оборони знищили 4 російські гармати разом з боєкомплектом

Успішна робота української аеророзвідки.

На Лиманському напрямку Сили оборони знищили 4 російські гармати разом з боєкомплектом
Фото: скріншот

На Лиманському напрямку українська аеророзвідка знищила чотири ворожі гармати разом з боєкомплектом. За допомогою гармат росіяни обстрілювали позиції Сил оборони.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Аеророзвідка вистежила, а артилеристи точними і влучними ударами знищили на позиціях 4 гармати: 2 Д-20 і 2 Д-30 разом з боєкомплектом. Знищені гармати працювали по наших позиціях", — ідеться у повідомленні.

В ОСУВ зазначають, що завдяки уважності аеророзвідків ворогу не вдалося сховати гармати, внаслідок влучних ударів наших гармашів їх було перетворено на металобрухт.
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