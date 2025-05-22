Російські дрони пошкодили на Дніпропетровщині підприємство і ЛЕП

У ніч на 22 травня російська армія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники. 11 з них збили оборонці неба.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, через масовану атаку БпЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач, але люди не постраждали.

По Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами, скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали Нікополь й Марганецька громада.

Понівечені 4 приватні будинки та лінія електропередач Там теж минулося без загиблих і постраждалих. По Межівській громаді Синельниківського району противник поцілив дроном-камікадзе. Потрощене авто.