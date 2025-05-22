Затримали 40-річного ІТ-фахівця, який готував атаки ворога на Костянтинівку

Тепер йому загрожує довічне.

Правоохоронці затримали 40-річного ІТ-фахівця, який готував координати для обстрілів Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомили у СБУ та Донецькій облпрокуратурі.

На початку березня 2025 року житель Костянтинівки контактував у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" з військовослужбовицею ЗС РФ. В обмін на прихильність нової знайомої містянин погодився збирати для неї розвіддані.

Представницю ворожих військ цікавила інформація про точки дислокації українських оборонців у прифронтовому місті. Задля конспірації вербувальниця створила спеціальну електронну скриньку, де агент упродовж місяця розміщував листи із результатами своїх спостережень за місцями перебування підрозділів ЗСУ у двох мікрорайонах населеного пункту. Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці.

У разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб.

Фото: Донецька облпрокуратура Російський агент

Співробітники СБУ запобігли цьому та затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності. Також провели заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.