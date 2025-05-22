Росіяни атакували Україну ракетою "Іскандер-М" та 128 дронами

У ніч на 22 травня окупаційна армія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 128 дронами. ППО знешкодила 112 безпілотників.

Як повідомили у Повітряних силах, противник здійснив атакував балістичною ракетою із району Таганрога, що у РФ. 128 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів запустив із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ та із Чауди у ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 дрони збили вогневими засобами ураження, 38 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.