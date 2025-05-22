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«ЇЇ підтримка» запускає онлайн-групи підтримки для партнерок і партнерів військовослужбовців

Перша зустріч відбудеться 10 червня у форматі закритої онлайн-групи до 15 учасників. Група відкрита для участі всіх, хто має партнера чи партнерку у Силах Оборони — незалежно від офіційного статусу стосунків, гендеру чи географії. Участь безоплатна, за попередньою реєстрацією.

«ЇЇ підтримка» запускає онлайн-групи підтримки для партнерок і партнерів військовослужбовців
Фото: «ЇЇ підтримка»

Громадська організація «Почута» у співпраці з волонтерською платформою «ЇЇ підтримка» оголосили про старт онлайн-групи психологічної підтримки для партнерок і партнерів військовослужбовців. Перша зустріч відбудеться 10 червня у форматі закритої онлайн-групи до 15 учасників.

Support LB.ua

Учасники зможуть поділитися своїм досвідом, емоціями й викликами в безпечному та підтримуючому середовищі. Модеруватимуть групу психотерапевтки з досвідом роботи з темами війни, втрати, адаптації та тривалого стресу.

«Коли твоя кохана людина на фронті або в полоні – життя ніби зупиняється і водночас триває. Чекати – це важкий досвід, тому ми вирішили створити простір для партнерів і партнерок військових – незалежно від статі чи гендерної ідентичності – де можна  говорити про страх, провину, втому, мовчання, адже війна стосується не лише тих, хто на фронті, підтримка потрібна й тим, хто поруч», – зазначає засновниця «ЇЇ підтримки» Анна Хаєцька.

Група відкрита для участі всіх, хто має партнера чи партнерку у Силах Оборони — незалежно від офіційного статусу стосунків, гендеру чи географії. Участь безоплатна, за попередньою реєстрацією.

Волонтерська платформа «ЇЇ підтримка» з’явилася у травні 2022 року з метою допомогти жінкам та ЛГБТІК-людям пережити травмувальний досвід війни, втрату рідних, дому, виснаження і як платформа, яка допомагає у випадках гендерно зумовленого насильства. Платформа є проєктом громадської організації «Почута». На сьогодні 4500 людей отримали психологічну допомогу в межах роботи платформи.

Щоб отримати безкоштовну психологічну допомогу потрібно заповнити форму. Згідно вашого запиту підберуть психолога і сконтактують з ним.

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