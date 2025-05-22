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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення

За добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 409 людей, зокрема 49 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 21 травня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці і 3 у Берестку”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на 22 травня.

Покровський район. У Мирнограді окупанти скинули 6 авіабомб, пошкодили 12 будинків.

Краматорський район. У Лимані внаслідок удару дрона пошкоджено будинок; у Зарічному пошкоджено 2 будинки, ще по 1 — у Торському та Лозовому. У Краматорську пошкоджено 2 нежитлові споруди, у Слов'янську — 3 ангари. В Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок. На Костянтинівку ворог скинув 7 авіабомб, тричі атакував дронами і здійснив обстріл з РСЗВ: поранено 5 людей, пошкоджено 10 приватних будинків і 6 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, крамницю, автівку, лінії електропостачання і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 6 будинків. У Берестку Іллінівської поранено 3 людини, пошкоджено 12 будинків, крамницю і будинок культури; у Степанівці пошкоджено 4 будинки і гараж.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 приватних будинків.

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