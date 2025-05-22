Мінекономіки заявило, що держава за 2 роки закупила для війська 50 тисяч дронів в Prozorro Market

За два роки через е-каталог Prozorro Market державні замовники придбали 50 000 дронів на понад 6 мільярдів гривень, передає урядовий портал.

Відомство зазначає, що БПЛА стали однією з найпопулярніших категорій у системі. Найчастіше вибирають моделі Mavic, FPV та Phantom — їх використовують для розвідки, коригування вогню та виконання бойових завдань.

Відомство зазначає, що завдяки широкому вибору товарів та конкуренції серед постачальників державні замовники зекономили понад 300 мільйонів гривень. Ці кошти можна спрямувати на інші пріоритетні потреби, наприклад, на закупівлю додаткових дронів та іншого обладнання для війська.

«Prozorro Market довів свою ефективність як інструмент для швидких та прозорих закупівель — не лише для цивільних потреб, а й для оборонного сектору. За два роки держава закупила через е-каталог 50 тисяч дронів для наших захисників, зекономивши понад 300 мільйонів гривень. Це реальний приклад того, як публічні закупівлі працюють на обороноздатність», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що Prozorro Market спрощує та пришвидшує закупівлі дронів. Замовникам не потрібно самостійно готувати технічну специфікацію чи перевіряти постачальників — це вже зробили фахівці державної установи «Професійні закупівлі». Завдяки цьому процес закупівлі в середньому триває 9 днів — удвічі швидше, ніж через відкриті торги. А в умовах широкомасштабної війни швидкість має вирішальне значення.

Дрони в Prozorro Market активно закуповують військові частини — завдяки ПДФО вони мають власні бюджети й можуть оперативно забезпечувати себе. Після змін у законодавстві 2024 року до закупівель долучилися й громади, їм також дозволено купувати спорядження на запити військових частин.

«Ми додали дрони до Prozorro Market, бо знали — вони потрібні вже й негайно. Це одна з тих категорій, яку можна легко стандартизувати, а значить — закуповувати швидко та зручно. У час війни це критично: держава має діяти оперативно. Тому ми постійно реагуємо на запити й розширюємо Prozorro Market. Сьогодні в е-каталозі представлені близько 200 постачальників дронів — конкуренція висока, а отже замовники отримують якісну техніку за вигідними цінами», — наголосив директор державної установи «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

Крім дронів, в е-каталозі Prozorro Market доступні також тактичні окуляри та навушники, портативні радіостанції, ретранслятори, оптичні приціли, прилади нічного бачення та супровідне обладнання для БПЛА. Перелік товарів постійно розширюється з огляду на потреби військових та аналіз ситуації на ринку.