За рік в системі Прозорро.Продажі реалізували санкційного майна на 2 млрд гривень

Всі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі держава отримала понад 2 млрд грн.

Як повідомили у пресслужбі Мінекономіки, усі кошти з продажу надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Організатором торгів є Фонд держмайна України.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлія Свириденко, це є прикладом того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку.

За цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі. Реалізовані лоти:

квартира та каменеобробне підприємство "Каштан" колаборанта Володимира Сальдо,

квартира та агрокомпанія "Інвестагро" російського олігарха Михайла Шелкова,

завод з виробництва упаковки "ПентоПак" російсько-грецького олігарха Івана Саввіді,

газобетонний завод "Аерок" російського олігарха Андрія Молчанова.

Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок". За нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн. А найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі. За неї змагалося 9 учасників.