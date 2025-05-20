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Мед BEEHIVE тепер у національній програмі «Зроблено в Україні» Новини компаній

Один із найбільших в країні медовий завод щороку виготовляє тисячі тонн якісного українського меду відповідно до міжнародних стандартів.

Мед BEEHIVE тепер у національній програмі «Зроблено в Україні»
Фото: BEEHIVE

Компанія BEEHIVE, один із найбільших виробників та експортерів меду в Україні, приєдналася до державної програми «Національний кешбек», яка стимулює попит на продукцію вітчизняного виробництва та підтримує український бізнес.

Один із найбільших в країні медовий завод щороку виготовляє тисячі тонн якісного українського меду відповідно до міжнародних стандартів. Підприємство має сертифіковану систему управління безпечністю харчових продуктів FSSC 22000, власну сучасну лабораторію та співпрацює з провідними світовими експертами, лабораторіями Intertek, QSI та Eurofins.

Мед компанії сьогодні споживають не лише в Україні, він експортується до понад 30 країн світу, зокрема в Іспанію, Німеччину, ОАЕ та США.

«Мед – це символ нашої землі, праці бджолярів і глибокої культурної традиції. Завдяки якісному меду ми розповідаємо споживачам про нашу країну та високі стандарти українського бізнесу. Переконаний, що й “Національний кешбек” не просто про кешбек. Для нас така урядова програма – це про спільну відповідальність і віру в країну. Підтримуючи вітчизняний продукт українці насправді інвестують в створення нових робочих місць, розвиток різноманітних галузей економіки та стабільність майбутнього. Ми в BEEHIVE пишаємося бути частиною цієї великої справи», – зазначив Семен Гагарін, генеральний директор компанії BEEHIVE.

Програма передбачає, що покупці товарів зареєстрованих у програмі «Національний кешбек» отримують 10% кешбеку, який можна витратити на оплату комунальних, медичних та інших послуг, а також на благодійність або придбання військових облігацій. Отримати кешбек просто, достатньо відкрити картку  «Національний кешбек» в банках-партнерах програми. Детальніше з програмою можна ознайомитися на офіційному сайті.

Довідково

Програма «Національний кешбек» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Мета програми — підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку — 3000 гривень на місяць.

Програма є складовою національної політики підтримки місцевих виробників «Зроблено в Україні».
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