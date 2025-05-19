Reuters: ЄС пропонує знизити поріг цін на російську нафту до $50 за барель

Це питання міністри фінансів "G7" розглянуть під час наступного засідання.

ЄС пропонує міністрам фінансів "G7" знизити поточну граничну ціну на російську нафту до 50 доларів за барель у рамках нового пакету санкцій проти Москви.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

Домбровскіс не згадав рівень, до якого Європейський Союз хотів би знизити поріг ціни, але чиновники ЄС, поінформовані щодо обговорення, заявили, що ЄС запропонує 50 доларів за барель.

"Це питання, яке ми запропонували з боку комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую, що воно викличе зацікавленість також з боку інших партнерів G7 і стане предметом обговорення", – сказав Домбровскіс.

Ліміт цін на російську нафту міністри "G7" узгодили у грудні 2022 року. США та Євросоюз також запровадили ембарго на імпорт нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також заборонена торгівля російською сирою нафтою, що транспортується танкерами. Механізм цінового обмеження дозволяє західним компаніям страхувати та транспортувати російську нафту морем, лише якщо вона купується нижче встановленої цінової межі.

Учасники коаліції домовлялися регулярно переглядати обмеження один раз на місяць, щоб воно було на 5% нижче від середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, але жодного разу це не зробили.

Росія розробила механізм обходу обмежень цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують страховки від західних компаній. У квітні 2025 року вартість російської нафти Urals впала нижче порогу $60 через глобальне зниження цін.