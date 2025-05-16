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Україна повідомила інвесторам, що не поспішатиме з реструктуризацією боргу

Наша держава фактично готує інвесторів до ймовірного дефолту за виплатами.

Україна повідомила інвесторам, що не поспішатиме з реструктуризацією боргу
Юрій Буца
Фото: finbalance.com.ua

Україна не поспішає з реструктуризацією боргу, прив’язаного до ВВП, і фактично готує інвесторів до ймовірного дефолту за виплатами, які мають відбутися протягом кількох тижнів, передає Reuters із посиланням на джерела.

З цього приводу відбулися урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци з інвесторами в Лондоні.

Йдеться про виплати на понад пів мільярда доларів за ВВП-варрантами, загальний обсяг зобов’язань за якими перевищує $3,2 млрд. Переговори з основною групою тримачів цих цінних паперів не завершилися успішно минулого місяця.

Буца запевнив, що Україна не планує укладати угоду до дедлайну, якщо вона буде невигідною, і наголосив, що «мораторій діє, перехресного дефолту за іншими облігаціями не буде».

Українське агентство з управління держборгом у коментарі Reuters підтвердило, що «активно взаємодіє з зацікавленими сторонами та збирає відгуки ринку для визначення найкращого підходу».

Хоча офіційної зустрічі з комітетом держателів ВВП-варрантів не було, джерела зазначають, що Київ не боїться пропустити платіж, і питання перегляду умов залишається пріоритетним.

У 2015 році, після анексії Криму, Україна запропонувала варранти як частину боргової реструктуризації. Проте складна структура цих паперів не дозволила включити їх до масштабного перегляду боргу на $20 млрд, який відбувся у 2023 році.

Комітет інвесторів, який включає великі хедж-фонди, наполягає, що повна реструктуризація варрантів «не є доцільною чи необхідною», враховуючи попередні поступки Києву.

  • У квітні Україна не змогла домовитися з власниками 2,6 млрд доларів свого держборгу, попри сподівання на реструктуризацію до настання крайнього терміну виплат наступного місяця за ВВП-варантами.
  • Раніше МВФ заявив, що якщо не розв'язати цю проблему, то це становитиме серйозний ризик для стабільності поточної програми допомоги на суму 15,5 млрд доларів і реструктуризації Україною облігацій на суму понад 20 млрд доларів, яка відбулася минулого року.
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