До експлуатації допустили новий БАК "Веспа-15"

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15".

Як повідомили у оборонному відомстві, "веспа" з італійської перекладається як "оса".

Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії.

А вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо. Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.