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До експлуатації допустили новий БАК "Веспа-15"

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії.

До експлуатації допустили новий БАК "Веспа-15"
БАК "Веспа-15"
Фото: Міноборони/надано виробником

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". 

Як повідомили у оборонному відомстві, "веспа" з італійської перекладається як "оса". 

Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. 

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. 

А вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо. Комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.
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