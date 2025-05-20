Юлія Свириденко: «Перші гроші на запуск спільного зі США інвестфонду надійдуть до кінця вересня»

Навколо стратегічної угоди між Сполученими Штатами Америки та Україною , де фігурували українські мінерали, зі самого початку вирували оцінки на межі зради і перемоги. Тож і до фінальної версії — про створення спільного інвестиційного фонду відновлення — ставлення неоднозначне. Розвіяти чутки та розставити правильні акценти перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко спробувала під час панельної дискусії «Партнерство заради миру. Що дає і чого не дає Україні угода зі США» в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна». Що підписали, для чого і що далі — наводимо тези з промови віцепрем’єрки.

Фото: Олександр Ратушняк Віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко

Перше, на що звертала увагу міністерка економка Юлія Свириденко кілька разів: угода зі США не про копалини, вона про економічне співробітництво між двома країнами.

«Мені здається, що це те, що критично відрізняє цю угоду від усіх попередніх ітерацій та ініціатив наших партнерів. Вона про створення інвестиційного фонду», — каже міністерка.

Україна наповнюватиме фонд внесками в розмірі 50 % від нових ліцензій, платежів, угод з розподілу продукції (у сфері критичної сировини, нафти й газу. — Ред.). Сам фонд не буде ані видобувати, ані брати участь в отриманні ліцензій чи в угодах про розподіл продукції, заявляє віцепрем’єрка.

«Задача фонду — інвестиції. Довкола цієї теми було багато маніпуляцій, що тепер фонд піде проводити геологорозвідку і видобувати або збагачувати уран. Він безпосередньо сам цього не робитиме. Він буде фінансувати проєкти, які є потенційно цікавими», — зауважила Свириденко.

Крім фінансування, таке співробітництво також дає доступ до критично важливих для видобувної галузі технологій і ринку збуту.

Інвестуватимуть виключно у проєкти на території України. Окрім того, на технічному рівні з партнерами проговорювали, що залучатимуть компанії, розташовані в Україні, які виконуватимуть розробку, геологорозвідку, дослідження, переробку тощо.

Фото: Олександр Ратушняк

Угода не передбачає передачі партнерам надр, державних підприємств чи ліцензій.

«Я це, як мантру, повторюю останні два тижні. Надра належать народові України відповідно до Конституції, ніяких порушень немає і бути не може. Мова йде виключно про можливість інвестувати в країну.

У 2022 році ВВП упав на майже 30 %. Ми зростаємо, але це відновлювальне зростання. Нам потрібне прискорене зростання. Для цього мають бути люди й інвестиції.

Будьмо реалістами: у нас немає черги інвесторів, які б'ються за наші проєкти в нафті, газі, CRM (критично важливі корисні копалини. — Ред.). Тому для нас це (створення спільного інвестфонду. — Ред.) — можливість. А скористаємося ми цією можливістю чи ні, залежатиме від того, наскільки цей фонд буде операційним, від роботи двох сторін», — пояснила Юлія Свириденко.

Угода про створення фонду відновлення не безпекова. Однак, підкреслює міністерка, у розумінні американців економічний інтерес «іде поруч з безпекою».

«У нас прагматичний партнер. Коли цей партнер буде вкладати гроші в економіку України, тоді матиме ще більше мотивації захищати нашу державу.

Це точно не замінник безпекових гарантій, це точно не заміна інших документів. Цей документ — один з елементів великої безпекової архітектури, яка точно має бути», — каже представниця Кабміну.

Фото: Олександр Ратушняк Віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко

Крім того, американська сторона може здійснювати внески у фонд не лише фінансами, а й військовою допомогою. Це важливо для того, аби ми мали безперебійне постачання озброєння, адже війна триває.

«Це не говорить про те, що все військове озброєння має йти через фонд, але така можливість є. Тоді таке озброєння оцінюється, і це буде впливати на розподіл прибутків, який відбуватиметься через 10 років. Такому внеску присвоюватимуть клас А акцій. І, відповідно, коли розподілятимуть дохід, спочатку розподілятимуть дохід власникам акції класу А», — пояснює Свириденко.

Угода безстрокова, але передбачає, що кожні 10 років сторони розглядатимуть, чи доцільно фонду працювати далі. На цьому наполягала і українська, і американська сторони, оскільки деякі інвестиційні проєкти потребуватимуть довгого періоду реалізації, включаючи геологорозвідку.

Верховна Рада ратифікувала зазначену угоду 8 травня. Додатково 13 травня DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США. — Ред.) з боку США і Агентство державно-приватного партнерства від України підписали ще дві комерційні угоди. Вони, як зазначає віцепрем’єр-міністерка, технічні, імплементаційні та визначають, як відбуватиметься управління, які комітети є, як голосуватимуть.

Фото: Олександр Ратушняк

«Вони не можуть, не будуть і не виходять за межі основної міжурядової угоди, яка була підписана мною у Вашингтоні й ратифікована. Було багато міфів довкола того, що це таємні додатки. Але це комерційні угоди, робота над ними тривала до моменту підписання», — каже Свириденко.

За її словами, український уряд уже передав дипломатичну ноту Сполученим Штатам. 23 травня чекає відповідної від Штатів. І з цього моменту фонд запрацює юридично.

«Далі вже починаються організаційні питання: хто є представниками США, України — по три людини, які безпосередньо управлятимуть фондом. Питання про внески, відбір юридичних радників, інвестиційних радників, які допомагатимуть формувати інвестиційну політику тощо», — зазначила міністерка.

Щоб фонд запрацював операційно, потрібна низка регуляторних рішень, але американці налаштовані швидко переходити до наступного кроку — формування інвестиційної політики і визначення напрямків, які потраплятимуть у сферу уваги цього фонду, додала Свириденко.

Перші гроші на запуск фонду надійдуть від американців до кінця вересня. Вони підуть у першу чергу на найм інвестиційних радників і запуск роботи фонду.

«Мені здається, що це правильний крок. І, звичайно, що можна шукати зраду в будь-чому. Але тут треба дивитися на переваги, які цей фонд може дати країні, якщо ми правильно ним скористаємося», — підкреслила міністерка економіки.

Фото: Олександр Ратушняк віцепрем'єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко

Оцінювати економічний ефект від діяльності цього фонду поки що зарано, вважає урядовиця. Усе залежатиме в першу чергу від внесків американців. Це може бути пряме фінансування від DFC або залучення третіх компаній. Але якщо аналізувати перелік інвестиційних проєктів, зауважує Свириденко, вони лише на стадії розробки, тож усі точно потребуватимуть додаткової геологорозвідки, тому що останні проводили у 80-х роках. Загалом прибутковість буде залежати від нашої готовності пропонувати проєкти й готовності американців робити додаткові внески.

Щорічно діяльність фонду перевірятиме Аудиторська служба. Крім того, нагадала міністерка економіки, ніхто не скасовував парламентського контролю. Також фонд щорічно звітуватиме.

«Загалом цей фонд не можна сприймати як чарівну паличку для розв'язання всіх наших проблем. Це тільки один інструмент залучення інвестицій. Так його і треба сприймати», — резюмувала Юлія Свириденко.