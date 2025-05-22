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​Мін’юст: до лав ЗСУ долучилися 8500 засуджених, ще 1500 заяв - на розгляді

У бойових підрозділах на рекрутинг цієї категорії осіб існує великий попит.

​Мін’юст: до лав ЗСУ долучилися 8500 засуджених, ще 1500 заяв - на розгляді
Фото: Генштаб ЗСУ

Триває процес залучення засуджених до лав Збройних сил України, наразі на розгляді 1500 відповідних заяв. 

Про це Укрінформу розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

Він зазначив, що в бойових підрозділах на рекрутинг цієї категорії осіб існує великий попит.

"Цей процес (долучення засуджених до лав ЗСУ, - ред.) триває. За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв - на розгляді зараз", - сказав Пікалов.

У відповідь на запитання, за які злочини відбували покарання засуджені, які долучилися до війська, заступник міністра розповів, що понад половину були ув’язнені за злочини майнового характеру, тобто - крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта – за різні інші злочини. 

Мобілізація засуджених 

У травні 2024 Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила інститут умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни. 

Дозвіл на мобілізацію для засуджених містить і основний мобілізаційний законопроєкт, але цей окремий документ деталізує, кого саме можуть залучити до служби. Докладно – в матеріалі LB.ua "Засуджених - на фронт".

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