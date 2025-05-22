​Мін’юст: до лав ЗСУ долучилися 8500 засуджених, ще 1500 заяв - на розгляді

У бойових підрозділах на рекрутинг цієї категорії осіб існує великий попит.

Триває процес залучення засуджених до лав Збройних сил України, наразі на розгляді 1500 відповідних заяв.

Про це Укрінформу розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

Він зазначив, що в бойових підрозділах на рекрутинг цієї категорії осіб існує великий попит.

"Цей процес (долучення засуджених до лав ЗСУ, - ред.) триває. За останніми даними, 8500 засуджених вступили до ЗСУ за рік від початку дії відповідного закону, ще приблизно півтори тисячі заяв - на розгляді зараз", - сказав Пікалов.

У відповідь на запитання, за які злочини відбували покарання засуджені, які долучилися до війська, заступник міністра розповів, що понад половину були ув’язнені за злочини майнового характеру, тобто - крадіжки, розбій, грабежі, ще приблизно 10% - за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, близько 6% - за вбивства, а решта – за різні інші злочини.

Мобілізація засуджених

У травні 2024 Верховна Рада ухвалила закон, яким запровадила інститут умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни.

Дозвіл на мобілізацію для засуджених містить і основний мобілізаційний законопроєкт, але цей окремий документ деталізує, кого саме можуть залучити до служби. Докладно – в матеріалі LB.ua "Засуджених - на фронт".