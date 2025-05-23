G7: Російські активи будуть заморожені до кінця війни та відшкодування збитків

Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися не розблоковувати російські активи, що були заморожені після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, поки у Москві не припинять агресію проти нашої держави.

У комюніке, погодженому за підсумками саміту, урядовці G7 підкреслили, що російські гроші залишаться у режимі знерухомлення на рахунках, аж поки Кремль не припинить війну та не відшкодує Україні завдані воєнними діями збитки.

Міністри відзначили стійкість української економіки в умовах тих руйнувань, які країна зазнала внаслідок великої війни.