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G7: Російські активи будуть заморожені до кінця війни та відшкодування збитків

Важливе зобов'язання семи найбільших економік світу.

G7: Російські активи будуть заморожені до кінця війни та відшкодування збитків
Фото: picdrop.com

Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися не розблоковувати російські активи, що були заморожені після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, поки у Москві не припинять агресію проти нашої держави.

У комюніке, погодженому за підсумками саміту, урядовці G7 підкреслили, що російські гроші залишаться у режимі знерухомлення на рахунках, аж поки Кремль не припинить війну та не відшкодує Україні завдані воєнними діями збитки.

Міністри відзначили стійкість української економіки в умовах тих руйнувань, які країна зазнала внаслідок великої війни.

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