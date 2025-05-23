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КМВА спростувала посилення мобілізаційних заходів у Києві

Ткаченко закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам.

КМВА спростувала посилення мобілізаційних заходів у Києві
Тимур Ткаченко
Фото: facebook / Тимур Ткаченко

Повідомлення про нібито посилення у Києві мобілізаційних заходів, які ширяться в мережі, не відповідають дійсності.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 

""Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею - фейк", - написав він у Telegram.

У КМВА закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що з самого ранку в Києві та області спостерігається збільшення кількості мобільних груп ТЦК. До патрулювання також нібито залучено Національну гвардію, а на блокпостах присутні працівники СБУ та Військової служби правопорядку.

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