КМВА спростувала посилення мобілізаційних заходів у Києві

Повідомлення про нібито посилення у Києві мобілізаційних заходів, які ширяться в мережі, не відповідають дійсності.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

""Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею - фейк", - написав він у Telegram.

У КМВА закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що з самого ранку в Києві та області спостерігається збільшення кількості мобільних груп ТЦК. До патрулювання також нібито залучено Національну гвардію, а на блокпостах присутні працівники СБУ та Військової служби правопорядку.