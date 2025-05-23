КМВА спростувала посилення мобілізаційних заходів у Києві

Повідомлення про нібито посилення у Києві мобілізаційних заходів, які ширяться в мережі, не відповідають дійсності.
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
""Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею - фейк", - написав він у Telegram.
У КМВА закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам.
Раніше низка ЗМІ повідомила, що з самого ранку в Києві та області спостерігається збільшення кількості мобільних груп ТЦК. До патрулювання також нібито залучено Національну гвардію, а на блокпостах присутні працівники СБУ та Військової служби правопорядку.