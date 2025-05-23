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Повітряні сили знешкодили вночі та зранку 150 ворожих безпілотників

91 – збито вогневими засобами ураження, 59 – локаційно втрачені.

Повітряні сили знешкодили вночі та зранку 150 ворожих безпілотників
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 23 травня (із 22:30 22 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області та 175-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13:00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. 91 – збито вогневими засобами ураження, 59 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.

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