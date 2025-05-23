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У місті Єлець Липецької області атаковано важливий завод російського ВПК – «Енергія» (оновлено)

Серед іншого, цей завод виготовляє акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки. Після атаки завод призупинив роботу. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу.

У місті Єлець Липецької області атаковано важливий завод російського ВПК – «Енергія» (оновлено)
Ілюстративне фото: український безпілотник "Лютий"
Фото: Скрин відео

В місті Єлець Липецької області атаковано важливий завод російського ВПК – «Енергія», повідомив сьогодні зранку глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

Цей завод виготовляє:

Акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки.

Літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів.

Електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб Міністерства оборони РФ.

Світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

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«Енергія» є постачальником Міністерства оборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет «Іскандер» і «Кинджал».

Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати.

За інформацією ЦПД, станом на зараз – після атаки – завод призупинив роботу.

Оновлено. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу. 

У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ “Енергія”, що у місті Єлець Липецької області. 

Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Генштаб зазначає, що зупинка роботи ПАТ “Енергія” може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

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