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Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та били з артилерії, є постраждала

Пошкоджені приватні будинки та газогін.

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та били з артилерії, є постраждала
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 23 травня, російські дрони й артилерія продовжили бити прифронтовим територіям Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Нікопольщина та Синельниківський район.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Було гучно на Нікопольщині. Агресор тероризував районний центр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади", — каже він.

Унаслідок обстрілів постраждала 22-річна дівчина. Також пошкоджені адмінбудівля, п’ятиповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда, декілька легковиків. Зачепило й газогін.

По Межівській громаді на Синельниківщині російські війська двічі вдарили з БпЛА. Унаслідок атаки потрощені дві приватні оселі, господарська споруда, авто. 

По Новопавлівській громаді вдарили КАБами. Наслідки уточнюються. 

За уточненою інформацією через ранкову атаку БпЛА у Самарівському районі, окрім загоряння будівлі, що не експлуатувалася, виникла пожежа на території ферми. 

  • Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував інформацію, що російські війська вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області. Росіяни оприлюднили фейкову інформацію, щоб залякати мешканців Дніпропетровщини, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. 
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