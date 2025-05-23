У лікарні на Харківщині помер чоловік, який постраждав під час обстрілу Куп’янська

У лікарні помер чоловік, який постраждав під час російського авіаційного удару по Куп’янську Харківської області.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"На жаль, чоловік, який сьогодні отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ, помер у лікарні", — ідеться у повідомленні.
- 23 травня вранці ворог обстріляв місто Куп’янськ на Харківщині. Загинув один комунальник, ще один отримав поранення. Пошкоджено гаражі комунального підприємства, багатоквартирні житлові будинки, авто.