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У лікарні на Харківщині помер чоловік, який постраждав під час обстрілу Куп’янська

Уранці росіяни завдали авіаційного удару по Куп'янську.

У лікарні на Харківщині помер чоловік, який постраждав під час обстрілу Куп’янська
Харківська лікарня, 24 березня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

У лікарні помер чоловік, який постраждав під час російського авіаційного удару по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"На жаль, чоловік, який сьогодні отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ, помер у лікарні", — ідеться у повідомленні.

  • 23 травня вранці ворог обстріляв місто Куп’янськ на Харківщині. Загинув один комунальник, ще один отримав поранення. Пошкоджено гаражі комунального підприємства, багатоквартирні житлові будинки, авто. 
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