У лікарні на Харківщині помер чоловік, який постраждав під час обстрілу Куп’янська

У лікарні помер чоловік, який постраждав під час російського авіаційного удару по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"На жаль, чоловік, який сьогодні отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по м. Купʼянськ, помер у лікарні", — ідеться у повідомленні.