«Білі янголи» евакуювали маломобільне подружжя із Сумщини

Екіпажі поліції "Білі янголи" евакуювали маломобільну пару із прифронтового БІлопілля на Сумщині.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Із прифронтового Білопілля, що на Сумщині, двома екіпажами "Білі янголи" провели складну, але життєво важливу евакуацію — вони врятували лежачу літню подружню пару, яка без підтримки інших людей не мала шансів на виживання", — кажуть у поліції.

До поліції звернулися діти літньої подружньої пари — 76-річної жінки та 78-річного чоловіка. Через вік і стан здоров’я обидва вже не могли самостійно пересуватись — вони лежачі, маломобільні, практично повністю залежні від сторонньої допомоги. Залишатися у такому стані в зоні бойових дій для людей — смертельна пастка.

Два екіпажі "Білих янголів" оперативно відреагували та доставили людей до лікарні, де вже чекав медичний персонал.