Словаччина надасть близько 84 млн євро на відновлення інфраструктури Укренерго

Ідеться про будівництво нових високовольтних ліній, будівництво нової підстанції та реконструкцію існуючої.

Словаччина готова надати близько 84 млн євро кредитних та грантових коштів для реалізації проєктів відновлення та розвитку інфраструктурних об'єктів "Укренерго".

Про це енергокомпанія повідомляє за підсумками зустрічі представників уряду Словаччини з керівниками НЕК "Укренерго".

"Близько 84 мільйонів євро кредитних та грантових коштів готова скерувати Словаччина для реалізації проєктів відновлення та розвитку об'єктів інфраструктури "Укренерго", — каже директор з інвестицій енергокомпанії Олег Павленко.

Ідеться про будівництво нової високовольтної лінії у регіоні, що сильно постраждав від російських обстрілів, будівництво нової підстанції Укренерго та реконструкцію вже існуючої.

В "Укренерго" запевняють, що втілення кожної з цих ініціатив дуже важливе, їх реалізація суттєво посилить стійкість української енергосистеми.

Реалізація проєктів з відбудови української енергетичної інфраструктури за підтримки словацьких партнерів буде відбуватись за адміністрування Експортно-імпортного банку Словацької Республіки та Словацької організації з розвитку, за сприяння уряду Словаччини.