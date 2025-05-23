У межах обміну Україна передала Росії 70 колаборантів

Україна 23 травня у рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" передала російській стороні 70 колаборантів.
Про це повідомив державний проєкт "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Офісом Омбудсмана.
Відомо, що 70 колаборантів виїхали до РФ із паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників, які роками незаконно утримувалися російською владою.
Профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".
- У вечірньому зверненні, коментуючи обмін полоненими 23 травня, Президент Зеленський повідомив, що Україна додає в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів.
- Сьогодні з російської неволі Україні вдалося повернути 390 українців - 120 цивільних та 270 військових полонених.