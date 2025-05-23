У межах обміну Україна передала Росії 70 колаборантів

Профілі 31 колаборанта представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".

Україна 23 травня у рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" передала російській стороні 70 колаборантів.

Про це повідомив державний проєкт "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Офісом Омбудсмана.

Відомо, що 70 колаборантів виїхали до РФ із паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників, які роками незаконно утримувалися російською владою.

Профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".