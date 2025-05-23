Сибіга: Україна хотіла б, щоб до зустрічі Зеленського і Путіна долучився Президент Трамп

Україна хотіла б, щоб до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського і Володимира Путіна долучився президент США Дональд Трамп.

Про це під час спілкування з журналістами в п’ятницю заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

За словами Сибіги, для продовження зустрічі, яка відбулась у Стамбулі, не може бути жодних умов, адже попри "всі ці псевдоісторичні лекції з боку російської делегації", там було досягнуто чіткої домовленості.

"Перше — обмін військовополоненими, і сьогодні реалізація цього пункту, як повідомив Президент України, розпочалася. Другий пункт — ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо параметрів майбутнього безумовного перемир’я", — каже глава МЗС.

Українська сторона зі свого боку також готує наше бачення, яке передадуть російській стороні.

"Третя позиція, над якою ми також працюємо, — це зустріч між Президентом України Зеленським та Путіним. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли б, щоб до неї долучився Президент Трамп. І ми завжди послідовно наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов’язково має бути Європа", — каже глава української дипломатії.