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Секретні файли сирійської розвідки підтверджують ув’язнення американського журналіста Тайса режимом Асада

Уряд США раніше заявляв, що Остіна Тайса утримував сирійський уряд, але режим Асада постійно це заперечував, і про деталі його затримання нічого не було відомо.

Секретні файли сирійської розвідки підтверджують ув’язнення американського журналіста Тайса режимом Асада
Фото: EPA/UPG

Надсекретні розвідувальні файли, виявлені BBC, вперше підтверджують, що зниклий американський журналіст Остін Тайс був ув'язнений режимом поваленого президента Сирії Башара Асада.

Колишні сирійські чиновники також підтвердили BBC затримання Тайса.

Уряд США раніше заявляв, що, на його думку, Тайса утримував сирійський уряд, але режим Асада постійно це заперечував, і про деталі його затримання нічого не було відомо.

Розвідувальні файли, а також свідчення кількох колишніх чиновників режиму, тепер розкривають, що сталося з Тайсом після його викрадення. Чоловік зник поблизу сирійської столиці Дамаска у серпні 2012 року, лише через кілька днів після свого 31-річчя. Він працював журналістом-фрілансером.

Приблизно через сім тижнів в Інтернеті було опубліковано відео, на якому група озброєних чоловіків з зав'язаними очима та руками змушують читати ісламське сповідання віри. Однак, варіант про викрадення Тайса джихадистською групою швидко відкинули аналітики та американські чиновники, які заявили, що сцена “можливо, була інсценована”.

Жодна група чи уряд ніколи не взяли на себе відповідальність за його зникнення, і з того часу про нього нічого не чули, що підживлює широкі спекуляції щодо його місцезнаходження.

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У BBC виявили цей матеріал у рамках розслідування, яке розпочалося понад рік тому, у його межах сирійського слідчого супроводжували до розвідувального центру. Ці розвідувальні файли є першим доказом затримання Тайса сирійським режимом з моменту початку пошуку після падіння Башара Асада на початку грудня 2024 року.

Файли з грифом “Остін Тайс” містять повідомлення різних відділів сирійської розвідки. Їхню автентичність підтвердили BBC та правоохоронні органи. Одне повідомлення з грифом “цілком таємно” показує, що Тайс утримувався в слідчому ізоляторі в столиці Дамаску у 2012 році.

Повалений режим постійно заперечував, що знає про місцезнаходження Тайса; розслідування BBC доводить, що це було неправдою. Вважається, що Тайса заарештували поблизу передмістя Дамаска Дарайя, а потім утримували члени Національних оборонних сил (НДФ) воєнізованого формування, вірного президенту Асаду. Сирійський чиновник підтвердив BBC, що Тайс перебував там щонайменше до лютого 2013 року. На той час у журналіста виникли проблеми зі шлунком, і його щонайменше двічі лікував лікар. Повідомляється, що аналізи крові показали, що на той час він страждав на вірусну інфекцію.

Тайсу вдалося ненадовго втекти з полону, але пізніше його знову спіймали. Вважається, що інцидент стався між кінцем 2012 та початком 2013 року.

Коли Асада було повалено у грудні 2024 року, тодішній президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, Тайс досі живий. Але коли в'язниці спорожніли після падіння уряду, жодних ознак Тайса не було, і його місцезнаходження досі невідоме.

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