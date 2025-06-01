​Зеленський: Україна пропонуватиме в Стамбулі повне припинення вогню попри відсутність зворотних пропозицій Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надалі пропонуватиме в Стамбулі повне припинення вогню попри відсутність зворотних пропозицій Росії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони, з міністром закордонних справ, з керівником мого Офісу, керівниками наших розвідок і військовими. Ми обговорили, чого саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична. Росіяни свій «меморандум» так і не передали нікому – у нас немає, у турецької сторони немає, також в американської сторони російського документа немає. Попри це ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо Курської операції.

"Я вдячний усім нашим підрозділам. Стійкість на землі так само важлива, як і наші операції на території ворога, які так надихають", - зазначив Зеленський.