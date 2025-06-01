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Верховний суд Угорщини скасував заборону поліції на проведення ЛГБТ-прайду

Поліція не змогла адекватно обґрунтувати, чому поправка до Конституції, схвалена у квітні та яка, за словами Орбана, створить правові підстави для заборони публічних заходів на тему ЛГБТ, була застосована до запланового заходу.

Верховний суд Угорщини скасував заборону поліції на проведення ЛГБТ-прайду
У Будапешті тисячі людей протестували проти закону про заборону прайду, березень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Угорщини скасував заборону поліції на проведення ЛГБТ-зібрання в Будапешті, що є перевіркою ескалації культурної війни прем'єр-міністра Віктора Орбана перед виборами наступного року, пише Bloomberg.

Поліція не змогла належним чином обґрунтувати, чому конституційна поправка, схвалена в квітні, яка, за словами Орбана, створить правові підстави для заборони публічних заходів на тему ЛГБТ, застосовувалася до запланованого заходу. Це був перший випадок, коли влада намагалася використати законодавство для цієї мети.

“Неможливо було встановити, які особливі обставини вимагали заборони зібрання, якщо два тижні тому зібрання подібного характеру дозволили провести і його не визнали неконституційними”, – заявили судді.

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20 держав-членів Європейського Союзу, включно з Францією та Німеччиною, вимагали від Угорщини скасувати своє анти-ЛГБТ-законодавство, яке ставить право дитини на “належний фізичний, психічний та моральний розвиток” вище за всі інші права, крім права на життя. Вони закликали виконавчу владу блоку вжити заходів, якщо Угорщина відмовиться виконати вимоги.

Орбан заявив, що закон, який, на думку держав ЄС, суперечить фундаментальним цінностям блоку, покликаний дати владі можливість заборонити щорічний парад прайду, запланований на 28 червня, і який прем'єр-міністр назвав загрозою для дітей. Організатори Будапештського прайду пообіцяли ігнорувати потенційну заборону на проведення найбільшого зібрання за 30-річну історію заходу.

Критики заявили, що напади на ЛГБТ-спільноту ‒ це спроба відвернути увагу виборців від кризи вартості життя, яка вивела опозиційну партію Петера Мад'яра “Тіса” в лідери в опитуваннях менше ніж за рік до наступних виборів. Це також є частиною ширших репресій, спрямованих на придушення інакомислення, зокрема шляхом припинення фінансування незалежного громадянського суспільства та ЗМІ, що порівнюють з репресіями в російському стилі.

ЄС вже призупинив виплату мільярдів євро, призначених для Угорщини, посилаючись на корупцію та руйнування верховенства права за 15-річного правління Орбана.

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