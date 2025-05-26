14 країн ЄС закликають Брюссель вплинути на Угорщину через заборону прайду в Будапешті

Більшість країн ЄС хочуть, щоб Єврокомісія вжила жорстких заходів проти Угорщини через план Віктора Орбана заборонити майбутні святкування прайду в Будапешті.

Про це повідомляє Politico.

“Цей крок відбувається на тлі попереджень дипломатів ЄС, що блок наближається до застосування свого “ядерного варіанту” проти Угорщини”, - йдеться у матеріалі.

“Ми дуже стурбовані цими подіями”, – йдеться в листі, підписаному Австрією, Бельгією, Чехією, Данією, Естонією, Фінляндією, Ірландією, Латвією, Литвою, Люксембургом, Нідерландами, Португалією, Словенією та Швецією.

Заяву скоординувало МЗС Нідерландів, у ній Брюссель закликають “негайно повною мірою використати наявні в його розпорядженні інструменти верховенства права”, щоб змусити Угорщину пом’якшити заборону на прайд.

Франція та Німеччина також підписали лист, повідомив Politico дипломат ЄС.

Також у листі наголошується, що угорські закони щодо заборони прайду “суперечать фундаментальним цінностям людської гідності, свободи, рівності та поваги до прав людини, як це викладено у статті 2 Договору про Європейський Союз”.

Водночас у тексті листа не уточнюється, які заходи має вжити Брюссель.

“Після семи років і семи слухань ми на роздоріжжі. Якщо ми не побачимо абсолютно нового угорського підходу на завтрашньому засіданні, я не бачу сенсу продовжувати ці слухання. Настав час серйозно поставитися до наступних кроків”, - сказала міністр Європи Швеції Джессіка Розенкранц.

Інший чиновник ЄС заявив, що наростає імпульс для використання “ядерного варіанту” - позбавлення Угорщини права голосу в Європейській Раді через так звані процедури за статтею 7.

Для цього спочатку 80% країн ЄС повинні проголосувати за те, що Будапешт порушив договір ЄС. Потім 26 країн (усі члени ЄС за винятком однієї, на яку поширюється відповідальність) повинні проголосувати за позбавлення Будапешта права голосу з таких питань, як зовнішня політика чи розширення ЄС.

За словами іншого джерела, наразі щонайменше 19 країн підтримують просування процедур за статтею 7. Це на три менше, ніж потрібно для подолання першого порогу. Ще більшим викликом є наступний крок, який вимагає підтримки 26 країн.