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Дональд Трамп поки відклав запровадження 50% мита на імпорт з ЄС

ЄС потрібен додатковий час для досягнення торговельної угоди зі США.

Дональд Трамп поки відклав запровадження 50% мита на імпорт з ЄС
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив, що відкладе запровадження мита в розмірі 50% на весь імпорт з Європейського Союзу до 9 липня, щоб дати більше часу для переговорів.

Про це повідомляє Financial Times

У дописі на Truth Social Дональд Трамп повідомив, що він розмовляв з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про те, що “переговори розпочнуться швидко”.

Урсула фон дер Ляєн, у свою чергу, написала на X, що мала “гарну розмову” з Дональдом Трампом і повідомила йому, що ЄС потрібен додатковий час для досягнення торговельної угоди. 

Нагадаємо, 23 травня Дональд Трамп заявив, що має намір з 1 червня запровадити мита в розмірі 50% на товари з Євросоюзу, заявивши, що ЄС “дуже погано ставився до США протягом багатьох років”.

США запровадили мита в розмірі 20% мита на більшість товарів ЄС у квітні, але зменшили їх вдвічі до 8 липня, щоб дати час для переговорів. 

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