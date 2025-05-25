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У Варшаві кандидати в президенти Польщі провели одночасно передвиборчі мітинги

Другий тур виборів відбудеться 1 червня. 

У Варшаві кандидати в президенти Польщі провели одночасно передвиборчі мітинги
Передвиборчий мітинг у Варшаві
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 25 травня, у Варшаві кандидати на пост президента Польщі Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький провели паралельні мітинги, на які з'їхалися прихильники обох політиків із усіх кінців країни.

Як пише The Guardian, десятки тисяч людей взяли участь у цих заходах. 

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Проєвропейський мер Варшави, 53-річний Рафал Тшасковський, підтримує право на аборти та інтеграцію ЛГБТК+. Він є близьким політичним союзником прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Під час виступу політик виклав своє бачення інклюзивної Польщі та пообіцяв працювати над розвитком промисловості.

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський та його дружина Малгожата
Фото: EPA/UPG
Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський та його дружина Малгожата

В іншій частині Варшави виступав 42-річний Кароль Навроцький, очільник державного Інституту національної пам'яті і колишній боксер, якого підтримує національно-консервативна партія "Право і справедливість". 

Раніше цього місяця Білий дім опублікував фотографії зустрічі Навроцького з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті – "мовчазний" прояв підтримки з боку президента США.

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький

Другий тур виборів відбудеться 1 червня. Перший пройшов 18 травня, звузивши кількість кандидатів із 13 до 2. 

Нещодавні опитування показують, що Тшасковський і Навроцький мають приблизно одинакову прихильність виборців, тому результати спрогнозувати неможливо.

Тому обидвоє політиків змагаються за увагу поляків, які віддали свої голоси за ультраправого Славоміра Менцена. Він отримав майже 15% голосів у першому турі.

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