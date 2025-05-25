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ЗМІ: поблизу Індії затонув контейнеровоз із небезпечним вантажем на борту

Українців, які були на борту, врятували.

ЗМІ: поблизу Індії затонув контейнеровоз із небезпечним вантажем на борту
Затонуле в'єтнамське вантажне судно, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Поблизу узбережжя індійського південного штату Керала затонув контейнеровоз із небезпечним вантажем на борту. 24 члени екіпажу, які перебували на борту, врятовані, серед них — моряки з Грузії, Росії, України та Філіппін.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією ВМС Індії, у суботу, 24 травня 184-метрове судно MSC ELSA 3 під прапором Ліберії, яке йшло з індійського порту Віжинджам до міста Кочі, подало сигнал лиха.

На 61 км на південний захід від Кочі літаки ВМС Індії помітили два рятувальні плоти і контейнеровоз, який нахилився під небезпечним кутом.

Усі 24 члени екіпажу, які перебували на борту, врятовані. Берегова охорона країни і патрульний катер ВМС Індії забрали на сушу моряків з Грузії, Росії, України та Філіппін.

Судно пішло на дно із 640 контейнерами, серед яких 13 з небезпечним вантажем і 12 з карбідом кальцію. Водночас наразі невідомо, який саме небезпечний вантаж був у контейнерах.

На судні також було близько 370 тонн палива та нафти, проте берегова охорона заявила, що "наразі про розлив нафти не повідомлялося".

"Враховуючи чутливу морську екосистему вздовж узбережжя Керали, берегова охорона активувала повну готовність до реагування на забруднення", — заявили в ВМС Індії.

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