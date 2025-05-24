FT: британські чиновники розслідують причетність Росії до пожеж, пов’язаних з прем’єром Стармером

Двох українців та одного румуна “звинуватили у змові з метою вчинення підпалу для створення загрози життю”. Лондон розслідує, чи були ці троє завербовані російськими акторами для підпалу.

Представники служби безпеки Великої Британії розслідують, чи могла Росія бути причетною до трьох підпалів, пов'язаних з прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Двох українців та одного румуна “звинуватили у змові з метою вчинення підпалу для створення загрози життю”. Лондон розслідує, чи були ці троє завербовані російськими акторами для підпалу. Трьом чоловікам висунуто звинувачення у кримінальному злочині, а не у злочинах проти національної безпеки. Розслідується багато різних версій того, що сталося.

Зараз не виключено нічого, додала газета з посиланням на одного урядовця.

Обвинувачення стосуються пожежі біля входу житлового будинку, що належить Стармеру, вранці 12 травня, іншої пожежі у будинку, пов'язаному з прем'єр-міністром, днем раніше та пожежі автомобіля, яка сталася попереднього тижня.