FT: британські чиновники розслідують причетність Росії до пожеж, пов’язаних з прем’єром Стармером

Представники служби безпеки Великої Британії розслідують, чи могла Росія бути причетною до трьох підпалів, пов'язаних з прем'єр-міністром Кіром Стармером.
Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.
Двох українців та одного румуна “звинуватили у змові з метою вчинення підпалу для створення загрози життю”. Лондон розслідує, чи були ці троє завербовані російськими акторами для підпалу. Трьом чоловікам висунуто звинувачення у кримінальному злочині, а не у злочинах проти національної безпеки. Розслідується багато різних версій того, що сталося.
Зараз не виключено нічого, додала газета з посиланням на одного урядовця.
Обвинувачення стосуються пожежі біля входу житлового будинку, що належить Стармеру, вранці 12 травня, іншої пожежі у будинку, пов'язаному з прем'єр-міністром, днем раніше та пожежі автомобіля, яка сталася попереднього тижня.