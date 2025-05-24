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Кількість поранених унаслідок нападу з ножем у Гамбурзі зросла, затримали підозрювану

Правоохоронці заарештували 39-річну німкеню на місці події під час проведення масштабної операції.

Кількість поранених унаслідок нападу з ножем у Гамбурзі зросла, затримали підозрювану
Фото: EPA/UPG

Кількість травмованих наслідок нападу з ножем на головному залізничному вокзалі німецького міста Гамбург зросла до 18, пише BBC з посиланням на поліцію.

Правоохоронці заарештували 39-річну німкеню на місці події під час проведення масштабної операції.

Жінка залишається під вартою поліції та має постати перед судом у суботу.

За інформацією правоохоронців, кілька постраждалих отримали травми, що загрожують життю.

Поліція заявила, що, на їхню думку, підозрювана діяла самостійно і не мала “політичних мотивів”. Натомість вважається, що вона могла бути “у стані психічного розладу”.

Напад стався між платформами 13 та 14, до яких можна дістатися через жваву головну дорогу, коли на одній із платформ перебував поїзд.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав напад “шокуючим” і подякував аварійно-рятувальним службам на місцях за “їхню швидку допомогу”.

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