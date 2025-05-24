Пентагон заперечив плани вивести контингент військ з Південної Кореї

Речник міністерства оборони США Шон Парнелл повідомив у мережі X, що інформація про можливе скорочення чи виведення американського контингенту військ з Республіки Корея не відповідає дійсності.

За словами посадовця, "будь-хто, хто висвітлював діяльність Пентагону, знає про те, що відбувається постійний процес оцінки розташування сил". Проте США "залишаються відданими Південній Кореї", а союзництво з демократичною країною на півострові є "непорушним".

Раніше в американських ЗМІ з'явилося твердження, що адміністрація Дональда Трампа розглядає питання відмови від перебування в Кореї постійного контингенту на користь більшої мобільності в Індо-Тихоокеанському регіоні і стримування одночасно КНДР і Китаю.