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Bloomberg: ЄС планує відключити понад 20 російських банків від системи SWIFT у межах 18-го пакету санкцій

Єврокомісія планує запропонувати зниження граничної ціни на нафту за погодженням "G7" приблизно до $45.

Bloomberg: ЄС планує відключити понад 20 російських банків від системи SWIFT у межах 18-го пакету санкцій
Фото: detector.media

Євросоюз розпочав розгляд 18-го пакета санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на РФ з метою припинення війни проти України. Зокрема, розглядається відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, заборона газопроводів "Північний потік" та зниження цінової стелі на нафту.

Про це пише Bloomberg.

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту та заборону газопроводів "Північний потік" у рамках нового пакету санкцій, метою якого є посилення тиску на Москву для припинення війни проти України.

За словами анонімних джерел, Європейська комісія проводить консультації з державами-членам. Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів і можуть змінитися, перш ніж вони будуть офіційно запропоновані та прийняті.

ЄС також розглядає додаткові заборони на транзакції для приблизно 20 банків, а також нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 мільярда євро. Мета — зменшити доходи Росії та обмежити її доступ до технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї.

У межах нового санкційного пакета, Єврокомісія також планує запропонувати зниження граничної ціни на нафту за погодженням "Великої сімки" приблизно до $45, повідомили джерела. Зараз цей поріг становить $60 — вище цієї межі країни G7 не надають транспортних або страхових послуг, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. 

Цей крок потребуватиме підтримки з боку США. На зустрічі в Канаді Міністри фінансів "G7" не змогли досягти згоди щодо зниження ліміту.

Заборона Північних потоків уже отримала підтримку Німеччини, де знаходиться їхня кінцева точка. Ці газопроводи не працюють з 2022 року, і санкції остаточно унеможливлять відновлення їхньої роботи.

ЄС прагне також розширити санкції щодо тіньового флоту російських нафтових танкерів, а також розглядає подальші обмеження щодо кредиторів, які сприяють воєнним зусиллям Москви та російського фонду прямих іноземних інвестицій, повідомили джерела.

До наступного пакета санкцій в ЄС також планують включити положення, які захищатимуть європейські компанії від можливих позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

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