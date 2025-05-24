Ворог атакував авіабомбами село на Куп'янщині Харківської області

Уранці 24 травня росіяни атакували село Вільхуватка на Куп'янщині Харківської області. Одна жінка загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 24 травня близько 4:05 збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по с. Вільхуватка Купʼянського району. Пошкоджено низку приватних домоволодінь, господарчі приміщення.

Унаслідок авіаційних ударів загинула 77-річна жінка, 61-річна мешканка отримала поранення. Ще одна 79-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.