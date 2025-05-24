З кожним масованим обстрілом РФ по Україні світ переконується, яка причина затягування війни в Москві.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку РФ по столиці України і наголосив на посиленні санкцій ЄС та США проти ключових секторів російської економіки, які змусять Москву припинити вогонь.

Про це Президент написав у соцмережах.

"Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені", — каже Президент.

Глава держави наголосив, що для України це була ще одна складна ніч. Ворог запустив 250 ударних дронів, більшість з яких це іранські "Шахеди" і 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. "Всюди – по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким".

Зеленський наголошує, що з кожним таким обстрілом світ переконується, яка причина затягування війни в Москві.

"Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь. Дякую кожному й кожній, хто допомагає та підтримує", — ідеться у повідомленні.