Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Росіяни атакували Київ балістикою та БПЛА
Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 270 військових та 120 цивільних з російського полону
Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 270 військових та 120 цивільних з російського полону
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
ГоловнаПолітика

Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Києву: "Лише додаткові санкції змусять Москву припинити вогонь"

З кожним масованим обстрілом РФ по Україні світ переконується, яка причина затягування війни в Москві. 

Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Києву: "Лише додаткові санкції змусять Москву припинити вогонь"
Наслідки обстрілу Києва, 24 травня 2025 року.
Фото: facebook/Serhii Nuzhnenko

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку РФ по столиці України і наголосив на посиленні санкцій ЄС та США проти ключових секторів російської економіки, які змусять Москву припинити вогонь. 

Про це Президент написав у соцмережах.

"Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені", — каже Президент. 

Глава держави наголосив, що для України це була ще одна складна ніч. Ворог запустив 250 ударних дронів, більшість з яких це іранські "Шахеди" і 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. "Всюди – по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким".

Зеленський наголошує, що з кожним таким обстрілом світ переконується, яка причина затягування війни в Москві. 

"Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь. Дякую кожному й кожній, хто допомагає та підтримує", — ідеться у повідомленні.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies