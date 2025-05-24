Уночі росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одещини

У ніч на 24 травня російська армія знову атакувала припортову інфраструктуру Одещини.
В Одеській обласній прокуратурі розпочали розслідування
"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.
24 травня вночі російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єктам припортової інфраструктури.
Наразі триває огляд на місцях ударів.
- 23 травня ввечері Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок атаки загинули троє людей. Є постраждалі.