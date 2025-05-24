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Уночі росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одещини

Росіяни атакували Одеську область безпілотниками.

Уночі росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одещини
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС

У ніч на 24 травня російська армія знову атакувала припортову інфраструктуру Одещини. 

В Одеській обласній прокуратурі розпочали розслідування 

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

24 травня вночі російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єктам припортової інфраструктури.

Наразі триває огляд на місцях ударів.

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