Уночі росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одещини

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

У ніч на 24 травня російська армія знову атакувала припортову інфраструктуру Одещини.

В Одеській обласній прокуратурі розпочали розслідування

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

24 травня вночі російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єктам припортової інфраструктури.

Наразі триває огляд на місцях ударів.