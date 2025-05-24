За добу російська армія здійснила майже 130 ударів по Сумщині, поранено цивільного

Ворог завдав понад 60 ударів РСЗВ і здійснив більше 40 скидань ВОГ з БпЛА.

Російська армія упродовж доби здійснила майже 130 обстрілів по 35 населених пунктах Сумської області. Унаслідок обстрілів поранений чоловік.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Унаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на щастя, загиблих немає. Унаслідок удару FPV-дроном поранено жителя Білопільської громади 1949 року народження", — ідеться у повідомленні.

Загалом протягом доби, з ранку 23 травня до ранку 24 травня, російські війська здійснили майже 130 обстрілів, били по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше від ворожих обстрілів постраждали Сумський та Шосткинський райони.

Ворог завдав понад 60 ударів РСЗВ і здійснив більше 40 скидань ВОГ з БпЛА. Крім того росіяни атакували територію Сумщини ракетами НАР та завдали ударів БпЛА й FPV-дронами.

Унаслідок цих атак пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. У Білопільській громаді пошкоджено житловий будинок та об'єкт цивільної інфраструктури, а в Краснопільській - житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 11 людей.