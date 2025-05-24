ГУР: в Україні зафіксували понад 150 випадків страт українських військових, які потрапили в полон до росіян

Також зростає кількість страт на полі бою.

Українська розвідка зафіксувала понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян.

Про це повідомляють у ГУР МОУ.

Також, за інформацією ГУР, зростає кількість страт на полі бою.

"У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — росії", —ідеться у повідомленні.

Тенденцію зростання кількості страт українських військовополонених підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні.

У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

“Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: “Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці”, — йдеться в документі.

Спецдоповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії:

“Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента”, ― сказав він.

ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.