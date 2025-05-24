Унаслідок російської атаки на Київщині постраждали троє цивільних

У Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах Київської області внаслідок нічної російської повітряної атаки зафіксовані пошкодження, постраждали троє людей.

Про це повідомляє очільник КОВА.

"Уночі ворог масовано атакував Київщину завдяки комбінаціям балістики та понад сотні БпЛА. Тривога тривала 8 годин. В області ефективно працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, унаслідок ворожої атаки постраждало троє людей", — інформує очільник КОВА Микола Калашник.

У Броварському районі чоловік 54 років та жінка 50 років з осколковими пораненнями госпіталізовані. Чоловік прооперований. Стан стабільний. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль.

У Бориспільському районі постраждала 43-річна жінка із проникаючим пораненням стегна госпіталізована до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Пошкоджено приватний будинок. В Обухівському районі пошкоджено приміщення магазину.

У Бучанському районі пошкоджено будівлю магазину, АЗС та підприємства.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинки, господарча будівля та сервісний центр.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідаціі наслідків ворожої атаки.