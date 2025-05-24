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Сибіга: замість "мирного меморандуму" РФ надсилає смертоносні дрони та ракети по цивільних

Обстріли РФ по Україні — відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля.

Сибіга: замість "мирного меморандуму" РФ надсилає смертоносні дрони та ракети по цивільних
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Глава українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на нічну масовану атаку РФ по Києву та інших областях України. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

Про це глава МЗС України написав у мережі "Х".

"Минув тиждень з моменту зустрічі в Стамбулі, а Росія досі не надіслала свій "мирний меморандум". Натомість Росія надсилає смертоносні дрони та ракети по цивільному населенню," — наголошує глава української дипломатії.

Сибіга також резюмує, нічний обстріл по Києву та інших регіонах — це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля та чіткий доказ того, що посилення санкційного тиску на Москву необхідне для прискорення мирного процесу.

  • У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.
  • Під ворожою атакою перебували Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область. Основний напрямок ворожої атаки — столиця України.
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