Сибіга: замість "мирного меморандуму" РФ надсилає смертоносні дрони та ракети по цивільних

Обстріли РФ по Україні — відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на нічну масовану атаку РФ по Києву та інших областях України. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

Про це глава МЗС України написав у мережі "Х".

"Минув тиждень з моменту зустрічі в Стамбулі, а Росія досі не надіслала свій "мирний меморандум". Натомість Росія надсилає смертоносні дрони та ракети по цивільному населенню," — наголошує глава української дипломатії.

Сибіга також резюмує, нічний обстріл по Києву та інших регіонах — це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля та чіткий доказ того, що посилення санкційного тиску на Москву необхідне для прискорення мирного процесу.