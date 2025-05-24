Нідерланди розмірковують над створенням укриттів на випадок війни або стихійного лиха

У 1990 році в Нідерландах було майже 200 діючих бомбосховищ, зараз діючих бомбосховищ в країні немає.

Уряд Нідерландів хоче, щоб муніципалітети шукали притулки, куди люди могли б піти, щоб залишатися в безпеці у разі війни чи стихійного лиха.

Про це повідомляє NOS.

“Якщо люди втратили свої домівки, їм краще бути в безпеці та в сухому місці, де, як ви знаєте, є засоби зв’язку. Найгіршим сценарієм може бути війна або напад. Ми сподіваємося, що такого сценарію ніколи не станеться, але ми до нього готуємося”, – сказав міністр юстиції та безпеки Ван Віл після засідання Ради міністрів.

Для цього розглядаються, зокрема, наземні або підземні паркувальні гаражі, які є міцними та виконують ту ж функцію, що й бомбосховище.

“Під час холодної війни у нас не було цих підземних гаражів, але зараз вони часто є”, – зазначив міністр.

Зараз в Нідерландах розроблять будівельно-технічні вимоги, яким повинні відповідати будівлі, щоб вони були придатними для використання як укриття, зокрема, у разі затоплення.

У 1990 році в Нідерландах все ще було майже 200 діючих бомбосховищ, але незрозуміло, який їхній поточний стан. Зараз діючих бомбосховищ в країні немає.