Рада ICAO визнала, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17

Це рішення є важливим кроком до встановлення правди та досягнення справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17, їхніх сімей та близьких.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) дійшла висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за збиття рейсу MH17. Таким чином РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).

Про це повідомила пресслужба МЗС Нідерландів.

Рада ICAO винесла це рішення у справі, порушеній у 2022 році Нідерландами та Австралією проти РФ щодо збиття 17 липня 2014 року рейсу MH17.

Це рішення було прийнято шляхом голосування серед членів Ради ICAO, і переважна більшість членів Ради проголосувала за позицію Нідерландів та Австралії.

“Я задоволений цим рішенням Ради ICAO, перш за все через те, що воно означає для найближчих родичів жертв збиття рейсу MH17. Воно не може забрати їхнє горе та біль, але це рішення є важливим кроком до встановлення правди та досягнення справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17, їхніх сімей та близьких”, - наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Він наголосив, що це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти: держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право.

Рада ICAO найближчими тижнями розгляне питання про те, яка форма відшкодування є необхідною. Нідерланди та Австралія просять Раду ICAO зобов'язати Росію розпочати переговори з ними, а Рада просить сприяти цьому процесу. Це важливо для забезпечення того, щоб переговори проводилися добросовісно та відповідно до конкретних термінів, а також щоб вони дали реальні результати.