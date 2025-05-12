​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
ГоловнаСуспільствоВійна

Рада ICAO визнала, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17

Це рішення є важливим кроком до встановлення правди та досягнення справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17, їхніх сімей та близьких.

Рада ICAO визнала, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) дійшла висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за збиття рейсу MH17. Таким чином РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).

Про це повідомила пресслужба МЗС Нідерландів.

Рада ICAO винесла це рішення у справі, порушеній у 2022 році Нідерландами та Австралією проти РФ щодо збиття 17 липня 2014 року рейсу MH17. 

Це рішення було прийнято шляхом голосування серед членів Ради ICAO, і переважна більшість членів Ради проголосувала за позицію Нідерландів та Австралії.

“Я задоволений цим рішенням Ради ICAO, перш за все через те, що воно означає для найближчих родичів жертв збиття рейсу MH17. Воно не може забрати їхнє горе та біль, але це рішення є важливим кроком до встановлення правди та досягнення справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17, їхніх сімей та близьких”, - наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп. 

Підписуйтесь на наш Google News

Він наголосив, що це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти: держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право.

Рада ICAO найближчими тижнями розгляне питання про те, яка форма відшкодування є необхідною. Нідерланди та Австралія просять Раду ICAO зобов'язати Росію розпочати переговори з ними, а Рада просить сприяти цьому процесу. Це важливо для забезпечення того, щоб переговори проводилися добросовісно та відповідно до конкретних термінів, а також щоб вони дали реальні результати.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies