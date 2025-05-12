Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили в тилу ворога штурмову групу з восьми військовослужбовців ЗС РФ.

Про це розповідають у Силах спецоперацій. "Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр", — кажуть військові.

Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена. Після обшуку тіл противника, оператори ССО без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку.