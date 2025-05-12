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ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога

Бійці ССО знищили вісьмох російських штурмовиків.

ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога
Фото: скріншот

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили в тилу ворога штурмову групу з восьми військовослужбовців ЗС РФ.

Про це розповідають у Силах спецоперацій. "Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр", — кажуть військові. 

Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена. Після обшуку тіл противника, оператори ССО без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку. 
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