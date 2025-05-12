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"Білі янголи" евакуювали із прифронтової Сумщини жінку з гусенятами

Білопільська громада майже постійно перебуває під російськими обстрілами.

"Білі янголи" евакуювали із прифронтової Сумщини жінку з гусенятами
Фото: Нацполіція Сумщини

"Білі янголи" Сумщини евакуювали з-під обстрілів із Білопільської громади жінку з гусенятами.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

У поліції зазначають, що евакуація відбулася в Білопільській громаді, яка постійно перебуває під вогнем. 

"67-річна Надія Григорівна довгий час залишалася вдома, сподіваючись, що ситуація покращиться. Проте обстріли лише посилювались. Її будинок було серйозно пошкоджено, поруч — суцільні руїни, без води, світла та газу. Усвідомивши, що постійна загроза для життя вже не дозволяє залишатися вдома, жінка звернулась по допомогу до поліції", — ідеться у повідомленні.

Заявку на евакуацію прийняв спецпідрозділ "Білий янгол". Попри складний і небезпечний маршрут, правоохоронці вирушили на місце.  Разом із жінкою поліцейські вони вивезли і її гусенят, яких вона не могла залишити.

Фото: поліція Сумської області

"Це було страшно. Я не могла уявити, що колись доведеться тікати з дому з гусенятами на руках... Але тепер ми живі, і за це я вдячна людям, які не бояться ризикувати заради нас", — каже Надія Григорівна.

  • Через російські обстріли у Сумській області розпочали евакуацію жителів села Нова Слобода в Конотопському районі.
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