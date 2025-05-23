У В'єтнамі заблокують Telegram, — Reuters

Telegram відмовився передавати дані користувачів на запити поліції у рамках кримінальних розслідувань.

Міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram через відмову платформи передавати дані користувачів на запити в рамках кримінальних розслідувань.

Про це пише Reuters.

Заступнико голови департаменту телекомунікацій міністерства технологій підписав документ, який наказує телекомунікаційним компаніям заблокувати Telegram і доповісти про виконання міністерству до 2 червня.

Міністерство діє від імені департаменту кібербезпеки країни, а причиною рішення про блокування стала інформація поліції, що 68% з 9600 каналів і груп Telegram в країні порушують закон.

Серед незаконних дій — шахрайство, торгівля наркотиками і "підозри щодо зв'язків з тероризмом". Також Telegram звинувачують у тому, що він не застосовує закони, які вимагають від соціальних мереж моніторити, видаляти і блокувати інформацію, яка порушує законодавство.

Також ідеться про те, що за інформацією поліції, багато груп з десятками тисяч учасників були створені опозицією влади, яка поширює антиурядові документи.

Представник міністерства технологій підтвердив Reuters автентичність документа, зазначивши, що цей крок був зроблений після того, як Telegram відмовився передавати дані користувачів на запити в рамках кримінальних розслідувань.

В'єтнамська поліція і державні ЗМІ неодноразово попереджали людей про можливі злочини, шахрайство і витоки даних у групах Telegram.